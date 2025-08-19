ACT! For Canada

ACT! For Canada

Discussion about this post

User's avatar
Luc Lelievre's avatar
Luc Lelievre
Aug 19

An unbelievable mess, right?

https://unbekoming.substack.com/p/suspension-when-silence-becomes-policy

Expand full comment
Reply
Share
John Thompson's avatar
John Thompson
Aug 19

Oh, thank... um... Well, anyway, it's doubleplus good to have a simple code to follow! I love Big... um., Sibling! No... wait, I didn't mean that!

Expand full comment
Reply
Share
1 more comment...

No posts

© 2025 ACT! For Canada
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture